Diğer Sporlar Moto3'te feci kaza! Jason Dupasquier hayatını kaybetti

Moto3'te feci kaza! Jason Dupasquier hayatını kaybetti

Diğer Sporlar

Moto3'te feci kaza! Jason Dupasquier hayatını kaybetti

İsviçreli Jason Dupasquier, sıralama turlarındaki kaza sonrası hayatını kaybetti.

30 Mayıs 2021, Pazar 22:03 Son Güncelleme:
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MotoGP'nin alt organizasyonlarından Moto3 Dünya Şampiyonası, yaşanan kaza ile sarsıldı. İtalya Grand Prix'sinin sıralama turlarında İsviçreli 19 yaşındaki Jason Dupasquier, 9'uncu virajda motosikletinin kontrolünü kaybederek yere düştü.

Jason Dupasquier, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından helikopterle Floransa'daki bir hastaneye kaldırıldı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından dün yapılan açıklamada durumunun kritik olduğu belirtilen Jason Dupasquier ile ilgili bugün kötü haber verildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç sürücünün hayatını kaybettiği belirtildi.

İsviçreli sürücü, geçen yıl Moto3'te yarışmaya başlamış ve ilk yılında puan alma başarısı gösterememişti. Ancak bu yıl şimdiye kadarki tüm yarışlarda puan alma başarısı gösteren Jason Dupasquier, topladığı 27 puanla şampiyonada 10'uncu sırada yer alıyordu.

İSTANBUL(DHA)

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