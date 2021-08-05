MotoGP efsanesi Valentino Rossi 42 yaşında emekli oluyor
MotoGP efsanesi İtalyan sürücü Valentino Rossi, sezon sonu emekli olacağını açıkladı. 42 yaşındaki yaşayan efsane tüm kategorilerde 115 kez şampiyonluk ve 239 podyum kazanırken, 400'den fazla da Grand Prix yarışında yer aldı.
05 Ağustos 2021, Perşembe 17:49 Son Güncelleme:
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Valentino Rossi 26 yıllık kariyerini sonlandırıyor. MotoGP efsanesi Valencia'daki yarışın ardından kariyerine bu sezon sonu son vereceğini açıkladı.
42 yaşındaki pilotun 7'si MotoGP'de olmak üzere 9 dünya şampiyonluğu bulunuyor.
Rossi, "Bu sezon maalesef MotoGP’deki son sezonum olacak. Çok üzücü ve zor bir an çünkü seneye bir motorsikletle yarışmayacağımı söylemek zor. Aşağı yukarı 30 yıldır bunu yapıyorum" dedi.
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