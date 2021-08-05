MotoGP efsanesi Valentino Rossi 42 yaşında emekli oluyor

Valentino Rossi 26 yıllık kariyerini sonlandırıyor. MotoGP efsanesi Valencia'daki yarışın ardından kariyerine bu sezon sonu son vereceğini açıkladı.

42 yaşındaki pilotun 7'si MotoGP'de olmak üzere 9 dünya şampiyonluğu bulunuyor.

Rossi, "Bu sezon maalesef MotoGP’deki son sezonum olacak. Çok üzücü ve zor bir an çünkü seneye bir motorsikletle yarışmayacağımı söylemek zor. Aşağı yukarı 30 yıldır bunu yapıyorum" dedi.