MotoGP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun 11. yarışı, Avusturya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Peki, MotoGP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte MotoGP Avusturya Grand Prix's hakkında merak edilenler…
MotoGP'de sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'si bugün koşulacak. Yarışseverler MotoGP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını aratıyor. İşte MotoGP yarışı ile ilgili detaylar…
Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde gerçekleştirilecek 11. Etap yarışı 11 Ağustos Pazar günü (bugün) TSİ 15.00'te, 28 tur üzerinden yapılacak. Yarış S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak.
Geride kalan 10 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:
1- Marc Marquez (İspanya): 210 puan
2- Andrea Dovizioso (İtalya): 147
3- Danilo Petrucci (İtalya): 129
4- Alex Rins (İspanya): 114
5- Maverick Vinales (İspanya): 91