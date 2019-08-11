MotoGP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MotoGP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun 11. yarışı, Avusturya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Peki, MotoGP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte MotoGP Avusturya Grand Prix's hakkında merak edilenler…