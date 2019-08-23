MotoGP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MotoGP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. yarışı, Büyük Britanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Peki, MotoGP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte MotoGP ile ilgili merak edilenler…