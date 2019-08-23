MotoGP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. yarışı, Büyük Britanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Peki, MotoGP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte MotoGP ile ilgili merak edilenler…
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. yarışı, Büyük Britanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Yarışseverler internette sıklıkla MotoGP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu merak ediyor. İşte MotoGP’nin Büyük Britanya ayağı ile ilgili detaylar…
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 12. ayağı, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 20 tur üzerinden yapılacak.
MOTOGP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sıralama turlarının yarın TSİ 16.10'da başlayacağı yarışın startı, 25 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00'te verilecek. MotoGP S Sport Plus kanalından izlenebilecek.
Geride kalan 11 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:
1- Marc Marquez (İspanya): 230 puan
2- Andrea Dovizioso (İtalya): 172
3- Danilo Petrucci (İtalya): 136
4- Alex Rins (İspanya): 124
5- Valentino Rossi (İtalya): 103