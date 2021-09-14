Ekonomi Motokros Şampiyonası'nda dünyada bir ilk yaşandı

Motokros Şampiyonası'nda dünyada bir ilk yaşandı

Ekonomi

Motokros Şampiyonası'nda dünyada bir ilk yaşandı

Dünya Motokros Şampiyonası’nın 9. ayak yarışı ‘MXGP OF AFYON’, büyük heyecana sahne oldu.

14 Eylül 2021, Salı 10:09 Son Güncelleme:
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Dünyanın en iyi pisti ve en iyi padoğuna sahip Afyon Motor Sporları Merkezi’nde yapılan yarışlarda; heyecan, tutku ve adrenalin zirve yaptı. Dünya Motokros Şampiyonası’nda ilk kez bir şehir adına yarış düzenledi.. 25 ülkeden 120’nin üzerinde yarışçının katıldığı Bitci MXGP of AFYON, 7.34 milyar kişinin yaşadığı 180 ülkede yayınlandı ve 3 milyar kişi tarafından izlendi.

“FARKIMIZI GÖSTERDİK”

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek; “9. ayak için İtalya yerine bizi seçtiler. Bir kez daha hem ülke hem de Afyonkarahisar olarak farkımızı ortaya koyduk” diye konuştu.

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