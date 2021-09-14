Dünyanın en iyi pisti ve en iyi padoğuna sahip Afyon Motor Sporları Merkezi’nde yapılan yarışlarda; heyecan, tutku ve adrenalin zirve yaptı. Dünya Motokros Şampiyonası’nda ilk kez bir şehir adına yarış düzenledi.. 25 ülkeden 120’nin üzerinde yarışçının katıldığı Bitci MXGP of AFYON, 7.34 milyar kişinin yaşadığı 180 ülkede yayınlandı ve 3 milyar kişi tarafından izlendi.

“FARKIMIZI GÖSTERDİK”

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek; “9. ayak için İtalya yerine bizi seçtiler. Bir kez daha hem ülke hem de Afyonkarahisar olarak farkımızı ortaya koyduk” diye konuştu.