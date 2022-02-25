Türkiye Motokurye ile sürücünün tekmeli, yumruklu kavgası kamerada

Motokurye ile sürücünün tekmeli, yumruklu kavgası kamerada

Türkiye

Motokurye ile sürücünün tekmeli, yumruklu kavgası kamerada

Ankara'da yol verme nedeniyle tartışan motokurye ile otomobil sürücüsünün tekmeli ve yumruklu kavgası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

25 Şubat 2022, Cuma 13:38 Son Güncelleme:
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen olayda, Ahimesut Bulvarı’nda motosikletle giden motokurye, öndeki otomobilin sürücüsü ile yol verme meselesinden tartıştı. 

Kırmızı ışıkta duran ve aracından inen sürücü ile yanına gelen motokuryenin tartışması, kavgaya döndü. Kadın sürücü, "Hava yağışlı, 1 saattir yol istiyorum, sen yol vermiyorsun" diyerek tepki gösteren kuryeye eliyle vurdu. 



Kuryenin de karşılık vermesi üzerine iki taraf tekme ve yumruklar ile birbirine girdi. Kurye ve sürücü, çevredekilerin araya girmesiyle sakinleştirildi.

Öte yandan kavga anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, iki tarafın tartıştığı ve birbirlerine vurduğu anlar yer aldı. 

Motokurye ve otomobil sürücüsü birbirlerinden şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fatih POYRAZ/ ANKARA, (DHA)

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