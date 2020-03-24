Motor üreticisinden 2.5 liraya maske

Salgın sonrasında maske fiyatları hızla artarken, piyasada maske bulmak da zorlaştı. Bu sıkıntıyı gidermek için farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar üretime geçti. Bunlardan birisi de yerli motosiklet üretimi yapan TT Motor oldu. TT Motor Başkanı Tarhan Telli, “2 ayda üretim tesisi hazırlayıp maske üretmeye başladık” dedi. Günde 500 bin adet üretim yaptıklarını söyleyen Telli, “Haftada 2.5 milyon kapasitemiz var. Gerekli hammadde desteği ve 10 adet makine desteğiyle günlük 5 milyon maske üretebiliriz. Üretimini yaptığımız maskelerin test ve uygunluk raporları alınmıştır” dedi.

Piyasadaki maske adet fiyatlarının 10 liraya çıktığını hatırlatan Telli, kendi ürettikleri maskelerin fiyatının ise 2.5 TL lira olduğunu kaydetti.



