Ekonomi Motor yağı değişim belgesi için 1 Temmuz'a kadar süre

Motor yağı değişim belgesi için 1 Temmuz'a kadar süre

Ekonomi

Motor yağı değişim belgesi için 1 Temmuz'a kadar süre

Atık motor yağlarının toplanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca motor yağı değişimi yapan işletmelere izin belgesi şartı getirilmişti. Ancak pandemi nedeniyle belge alma süresi 1 Temmuz’a kadar uzatıldı.

19 Nisan 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Temmuzdan sonra yetki belgesi bulunmadan motor yağı değiştiren işletmelere 60 gün içinde belge almaları için yazılı ihtarda bulunulacak. İhtara rağmen belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere ise 10 bin lira cezası verilecek.

7 BİN İŞLETME ALDI

Mevcut 25 bin işletmeden 7 bini ‘Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi’ aldı. Türkiye’de yılda yaklaşık 400 bin ton motor yağı piyasaya sürülüyor. Bundan yaklaşık 200 bin ton atık oluşmasına rağmen yılda sadece 20 bin tona yakın atık motor yağı toplanabiliyor. Yağ değişimi yapacak noktaların yetkilendirilmesiyle ithalata bağlı bir ürün olan motor yağının atığa dönüştükten sonra da takibinin yapılması, toplama miktarlarının artırılması ve yasadışı kullanımının önlenmesi hedefleniyor.

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