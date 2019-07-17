Motorda güvenlik 1800 TL

Türkiye’de toplam 3 milyon civarında motosiklet var. Yıllık satış adedi ise döviz kuruna bağlı olarak son iki yılda 180 binlerden 120 binlere kadar düştü. Pazarın hacmi ise 1.5 milyar liranın üzerinde. Motor pazarı ne kadar büyüyor ya da küçülüyorsa motor aksesuar pazarı da aynı oranda büyüyor ve küçülüyor. Aksesuar pazarının büyüklüğü ise 130 milyon lira civarında.

GERİLEME VAR

Türkiye’nin en büyük motor ve aksesuar bayilerinden olan Yıldız Motosiklet Yönetim Kurulu Üyesi Metin Korkulu pazarın geldiği noktayı Posta’ya değerlendirdi. 2006-2008 yılları arasında Türkiye’de yılda 500 bine yakın motosiklet ve aynı oranda da motorsiklet aksesuarı satıldığını ifade eden Korkulu, ancak özellikle son iki yılda kurlara bağlı olarak pazar yüzde 30’lar seviyesinde yani 120 bin adetlere kadar geriledi” dedi.

10 YILLIK KASKLAR...

Son dönemde motor satın alan herkesin zorunluluk olduğu için kask da aldığını ancak diğer aksesuarlara talebin azaldığını anlatan Metin Korkulu şöyle devam etti: “Alım gücünün düştüğünü net bir şekilde görüyoruz. Ayrıca bir kaskın ömrü 3 yıl olmasına rağmen binlerce motorcu 10 yıllık kasklar kullanıyor. Mont ve pantolon satışlarında ciddi düşüşler var.”

YÜZDE 100 İTHALAT

Motosiklet ve ekipmanlarının yüzde 100’e yakın bir kısmının ithal olduğuna dikkat çeken Metin Korkulu şu bilgileri verdi: “Sadece aksesuar pazarının ithalat hacmi 20 milyon euro (130 milyon lira). Buraya gelen her bir motosiklet aksesuarları için de gümrükte ekstra yüzde 20 de vergi ödeniyor. İç pazar korunuyor ama bu noktada yerli üretim de yapılmıyor.”

HER BÜTÇEYE ÖZEL

Metin Korkulu, her bütçeye göre aksesuvar olduğunu da ifade ederek şu noktalara vurgu yaptı: Uygun fiyata satılan ürünler de gerekli standartlardan geçiyor. Ancak malzemesi farklı. Kimi çok daha hafif... 300 TL’ye de kask var 6000 TL’ye de. Bir başka değişle tam takım bir motosiklet aksesuarı 1800 TL’den başlıyor 20 bin liraya kadar çıkıyor. İşte fiyat aralıkları: