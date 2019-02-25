Motorin ve benzin fiyatında artış

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ortalama 28, benzinin litre fiyatına ise 17 kuruş zam geldi

25 Şubat 2019, Pazartesi 18:28 Son Güncelleme:
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Motorin ve benzin fiyatında artış

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara’da ortalama 6,09 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,37 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul’da 6,05 liradan 6,33 liraya, İzmir’de 6,09 liradan 6,37 liraya yükselecek. Benzinin fiyatı Ankara’da ortalama 6,44 liradan 6,61 liraya, İstanbul’da 6,37 liradan 6,54 liraya, İzmir’de 6,42 liradan 6,59 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

ANKARA (AA)

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