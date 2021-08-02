Ekonomi Motorine 5 kuruş zam

Motorine 5 kuruş zam

Ekonomi

Motorine 5 kuruş zam

Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 5 kuruş zam geldi.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 18:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, akaryakıtta Eşel Mobil sistemi uygulanmaya devam etse de söz konusu zam, rafineri çıkış fiyatlarında yaşanan değişiklikten kaynaklandı.

Pompa fiyatına ortalama 5 kuruş olarak yansıyacak zam ile Ankara'da ortalama 7,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı 7,35 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 7,22 liradan 7,27 liraya, İzmir'de 7,32 liradan 7,37 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

AA

Yazarlarımızdan
Ekrem Sarısu
Emekli SSK veya Bağkur'dan yetim aylığı alabilir mi?
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
Bunları asla yapmayın
Hakan Çelik
Bilal Emin Turan
Çiftçilerin pazar arama ve maliyet artışı derdine son
Bilal Emin Turan
Murat Gülderen
Teknoloji devlerinin CEO'larından altın öneriler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Tanju Özcan vakası
Oral Çalışlar
Özlem Denizmen
İş arıyorsan dikkat!
Özlem Denizmen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gen İlaç halka arzına yoğun talep