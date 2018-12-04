Motorine 8 kuruş indirim geliyor

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinde 8 kuruşluk indirim bekleniyor

04 Aralık 2018, Salı 10:50 Son Güncelleme:
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Motorine 8 kuruş indirim geliyor

Gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirim bekleniyor. Benzin fiyatında ise şu an için bir değişim beklenmiyor.

OTOGAZA İNDİRİM GELMİŞTİ

Otogazın litre fiyatında dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruşluk indirim yapılmıştı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim otogazın pompa fiyatlarına yansıyacak.

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