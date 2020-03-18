Motorine indirim geliyor

Akaryakıt ürünlerinden motorine bu gece yarısından geçerli olmak üzere indirim getirilmesi kararı alındı.

Motorine bu gece yarısından itibaren 26 kuruş indirim gelecek.

Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Benzine gelen üçüncü indirimin ardından motorine de indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 26 kuruşluk indirime gidilecek.

İstanbul'da 5.70 liradan satılan motorinin litresi indirimle birlikte 5.44 lira seviyesine gerileyecek.

Dün verilen karar ile birlikte benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapılmıştı.

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