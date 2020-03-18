Ekonomi Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Ekonomi

Motorine indirim geliyor

Akaryakıt ürünlerinde indirim ile ilgili müjdeli haber geldi.

18 Mart 2020, Çarşamba 09:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Akaryakıt ürünlerinden motorine bu gece yarısından geçerli olmak üzere indirim getirilmesi kararı alındı.

Motorine bu gece yarısından itibaren 26 kuruş indirim gelecek.

Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Benzine gelen üçüncü indirimin ardından motorine de indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 26 kuruşluk indirime gidilecek.

İstanbul'da 5.70 liradan satılan motorinin litresi indirimle birlikte 5.44 lira seviyesine gerileyecek.

Dün verilen karar ile birlikte benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapılmıştı.

İlgili Haberler
Bankalardan koronavirüs uyarısı: Promosyon için şubeye gitmeyin


Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
İşte korona yalanları ve gerçekleri!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Prof. Cemil Taşçıoğlu...
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Dayanışma zamanı
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hastaneler için yeni yönetmelik