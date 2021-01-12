Ekonomi Motorine yapılan zam fiyatlara yansımayacak

Motorine yapılan zam fiyatlara yansımayacak

Ekonomi

Motorine yapılan zam fiyatlara yansımayacak

Motorinin litresine yapılacak 17 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansımayacak.

12 Ocak 2021, Salı 18:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabı üzerinden motorinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren 17 kuruş zam yapılacağını duyurdu. Ancak mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği zam oranı ÖTV’den karşılanacağından pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Motorinin litresi İstanbul’da ortalama 6,60 liradan, Ankara’da 6,65 liradan, İzmir’de ise 6,75 liradan satılıyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

İHA

İlgili Haberler
Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araçların fiyatları belli olduBakan Ersoy, turizm sezonunun başlayacağı tarihi açıkladı


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
WhatsApp dayatmasına soruşturma
Murat Gülderen
Hakan Çelik
Dijital zorbalık
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Yılmaz Güney Destanı
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Prim iadesine değil emekli olmaya odaklanmalısınız
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Boğaziçili gençler aman dikkat!
Erkut Can
Bilal Emin Turan
Sadece 3 ampulle yılda 402 lira kâr
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Sorusu olan var mı?
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Ersoy, turizm sezonunun başlayacağı tarihi açıkladı