Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla motorine zam geldiğini duyurdu. Buna göre, bu gece yarısından itibaren motorin zamlı fiyatlarla satılacak. Peki, motorin kaç lira oldu? İşte, Ankara, İstanbul ve İzmir motorin fiyatları…

MOTORİNE ZAM MI GELDİ?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 66 kuruş zam yapıldı.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR MOTORİN FİYATLARI

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zamlı fiyatlarla

İstanbul’da motorinin fiyatı 9,36 TL’den 10,02 TL’ye

Ankara'da motorinin fiyatı 9,46 TL’den 10,12 TL’ye

İzmir'de motorinin fiyatı 9,44 TL’den 10,10 TL’ye yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.