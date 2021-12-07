Ekonomi Motorine zam mı geldi? Motorin kaç lira oldu? Ankara, İstanbul ve İzmir motorin fiyatları

Motorine zam mı geldi? Motorin kaç lira oldu? Ankara, İstanbul ve İzmir motorin fiyatları

Ekonomi

Motorine zam mı geldi? Motorin kaç lira oldu? Ankara, İstanbul ve İzmir motorin fiyatları

Motorine zam haberi Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye’deki araç kullanıcıları tarafından sık sık araştırılıyor. En son Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabı üzerinden bir zam haberi gelmişti. Paylaşımın ardından 'Motorin kaç lira oldu?' araştırmaları da yoğunlaştı…

07 Aralık 2021, Salı 17:03 Son Güncelleme:
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla motorine zam geldiğini duyurdu. Buna göre, bu gece yarısından itibaren motorin zamlı fiyatlarla satılacak. Peki, motorin kaç lira oldu? İşte, Ankara, İstanbul ve İzmir motorin fiyatları…

MOTORİNE ZAM MI GELDİ?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 66 kuruş zam yapıldı.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR MOTORİN FİYATLARI

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zamlı fiyatlarla

  • İstanbul’da motorinin fiyatı 9,36 TL’den 10,02 TL’ye
  • Ankara'da motorinin fiyatı 9,46 TL’den 10,12 TL’ye
  • İzmir'de motorinin fiyatı 9,44 TL’den  10,10 TL’ye yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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