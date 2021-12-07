Ekonomi Motorinin litre fiyatına zam geldi! Arabası olanlar dikkat

Motorinin litre fiyatına zam geldi! Arabası olanlar dikkat

Ekonomi

Motorinin litre fiyatına zam geldi! Arabası olanlar dikkat

Motorinin litre satış fiyatına zam yapıldı. Araç sahipleri dikkat. Motorine yapılan zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Motorinin litre satış fiyatına 66 kuruş zam yapıldı.

07 Aralık 2021, Salı 16:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Motorine 66 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 66 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 66 kuruş zam yapıldı.

Fiyat artışının ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 9,36 liradan 10,02 liraya, Ankara’da 9,46 liradan 10,12 liraya, İzmir’de ise 9,44 liradan 10,10 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.


Yazarlarımızdan
Ekrem Sarısu
20 yılda 5 yıl yıpranma veriliyor
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
530 yıldır birlikteyiz
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
İrlanda’nın kaderini değiştiren siyasetçi: Bertie Ahern
Oral Çalışlar
Erkut Can
Türkiye’nin eli neden bu yavrulara ulaşmıyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Engelleri kaldıran icatlar yolda
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Gecikilen her gün fiyat artıyor! Erken rezervasyonda indirimin zirvesi
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Aklınıza takılanlar
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kripto para borsası Bitrota'nın sahibine gözaltı