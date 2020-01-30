Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde son günler

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. taksit ödemeleri için artık kısa bir süre kaldı. 2020 yılı içerisinde Motorlu Taşıtlar Vergisine yapılan yüzde 12'lik zam oranının ardından hangi aracın ne kadar vergi ödeyeceği belli oldu. Motor hacmi ve model yılına göre belirlenen MTV tutarları yıl içerisinde iki taksit halinde alınıyor. Ocak ayında alınmaya başlanan 1. taksit ödemeleri sona eriyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi konusunda araç sahiplerinin araştırmaları devam ediyor. Binlerce araç sahibinin yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. taksit ödemeleri Ocak ayının bitimi ile sona erecek. Ocak 1 itibariyle alınmaya başlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. taksit ödemeleri İnternet üzerinden ödenebiliyor.

Yaş ve motor hacmi önemli

Eğer aracın tescil tarihi 01/01/2018 tarihinden önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV ödeniyor. 01/01/2018 ve sonrasında ilk tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre vergilendirme yapılıyor.

(01/01/2018 öncesi tescil)

Otomobil: 1-3 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 861 lira, 2020 MTV’si: 964 lira

Otomobil: 1-3 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1499 lira, 2020 MTV’si: 1679 lira

Otomobil: 1-3 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2647 lira, 2020 MTV’si: 2763 lira

1-3 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 4170 lira, 2020 MTV’si: 4670 lira

4-6 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 600 lira, 2020 MTV’si: 672 lira

4-6 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1124 lira, 2020 MTV’si: 1259 lira

4-6 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2068 lira, 2020 MTV’si: 2316 lira

4-6 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 3211 lira, 2020 MTV’si: 3596 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 336 lira, 2020 MTV’si: 376 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 652 lira, 2020 MTV’si: 730 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1218 lira, 2020 MTV’si: 1364 lira

Online ödeme yöntemi

MTV ödemeleri yılda iki kez olarak uygulanıyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan MTV ödemeleri elektronik ortamda ödenebiliyor. MTV ödemelerini e-Devlet aracılığıyla ya da GİB internet sitesi üzerinden sorgulama ve ödemeniz mümkün.