Motorlukuryeler dikkat! Kadro geliyor! İş kazası geçiren kurye...

Motokuryelerin son dönemdeki ücret artışları ve özlük hakları için yaptığı eylemler sonrası, kargo ve posta sektörüne yönelik düzenleme yapmakla yetkili olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yeni düzenlemeler için harekete geçti.

Posta ve kargo şirketlerine ilave olarak pandemi döneminde devreye giren e-ticaret firmaları ve bazı marketlerin kendi kurdukları kurye ağı, motokurye sisteminde kaos yarattı. Özellikle şirketlerin kuryeleri kendi bünyesinde istihdam etmek istememeleri sebebiyle geliştirdikleri “esnaf kurye” modeli de krizin kaynağı oldu.

BTK bu krize çözüm bulmak maksadıyla geçtiğimiz yıllarda kargo ve posta şirketlerine çalıştırdıkları toplam motokurye sayısının yüzde 10 kadarını istihdam etme şartı getirmişti. Edinilen bilgiye göre BTK sorunun çözümü noktasında ilk etapta uygulanan yüzde 10 “özmal” yani kendi ekipmanını bulundurma ve istihdam şartını artırarak, kadroya geçişi hızlandıracak. Ardından bu şirketlerin çalıştırdıkları motokuryelere karşı yasal sorumlu olmaları sağlanacak. Yani şirketler kendisi için çalışan ve iş kazası geçiren kuryenin sağlık masrafından sorumlu olacak.

Mithat Yurdakul - Ankara



