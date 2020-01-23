Motorola katlanabilir telefonu Razr'ın satışa çıkacağı tarih ve fiyatı belli oldu
Motorola, katlanabilir telefonu Razr'ın çıkışını geçtiğimiz ay yoğun ilgi nedeniyle ertelemişti. Motorola şimdiyse beklenen duyuruyu yaptı. Katlanabilir Razr, ABD’de 26 Ocak itibarıyla ön satışa çıkacak ve 6 Şubat’tan itibaren kullanıcılarıyla buluşacak. Cihazın fiyatı ise 1499 dolar olacak.
Onur Binay/posta.com.tr
Katlanabilir biçimde geri dönecek Razr, geçtiğimiz kasım ayında duyurulmuştu. Motorola’nın Razr’ın ön satışlarının başlangıcı için açıkladığı ilk tarih ise 26 Aralık’tı.
Katlanabilir Razr, 6.2 inç büyüklüğünde ana ekran, kapağında 2.7 inç ayrı bir ekran, Android işletim sistemi, Snapdragon 710 işlemci ve 6GB RAM ile gelecek.
Samsung da Motorola Razr’la benzer tasarıma sahip katlanabilir ekranlı yeni telefonu Galaxy Z Flip’i 11 Şubat’ta tanıtacak.
Motorola Razr’ın Türkiye pazarında satışa çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil.