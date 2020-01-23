Motorola katlanabilir telefonu Razr'ın satışa çıkacağı tarih ve fiyatı belli oldu

Motorola katlanabilir telefonu Razr'ın satışa çıkacağı tarih ve fiyatı belli oldu Motorola, katlanabilir telefonu Razr'ın çıkışını geçtiğimiz ay yoğun ilgi nedeniyle ertelemişti. Motorola şimdiyse beklenen duyuruyu yaptı. Katlanabilir Razr, ABD’de 26 Ocak itibarıyla ön satışa çıkacak ve 6 Şubat’tan itibaren kullanıcılarıyla buluşacak. Cihazın fiyatı ise 1499 dolar olacak.