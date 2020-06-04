Motorola Razr 2 teknik özellikleri sızdırıldı

Motorola Razr, geçtiğimiz kasım ayında ABD’de 1.500 dolardan satışa çıkmıştı. Şimdiyse Samsung’un Galaxy Z Flip’i unutturduğu telefonun yenisi geliyor.

Motorola Razr 2’nin Snapdragon 765 işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip olacak iddia ediliyor. Telefonun arkasında Samsung imzalı 48 MP ISOCELL Bright GM1 kamera; önünde ise 20 MP selfie kamerası yer alacak.

Android 10 ile çalışacak dikey şekilde katlanabilir telefonun ne zaman tanıtılacağı belli değil.

Motorola Razr’ın teknik özelliklerine bakacak olursak telefon 6,2 inç P OLED 21:9 2142×876 piksel tek parça katlanabilir esnek ana ekran, 2,7 inç G-OLED 600×800 piksel ikinci ekran, Snapdragon 710 işlemci, 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı, 2.510 mAh pil, Android Pie, 16 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip.