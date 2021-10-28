Motorundan duman çıkan İETT otobüsü yola devam etti

Üsküdar'da motorunda oluşan arıza nedeniyle, duman çıkan İETT otobüsünün yoluna devam etmesi kameralara yansıdı.





Olay, dün öğlen saatlerinde Güzeltepe Mahallesi Namazgah Caddesi'nde meydana geldi. İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsü'nün motor kısmındaki arıza nedeniyle, dumanlar yükselmeye başladı. Yoğun dumanı görenlerin uyarısına rağmen yoluna devam etti. O anları görenler cep telefonu ile dumanlar çıkaran otobüsü kayıt altına aldı.

"DÜKKANIN İÇERİSİNE KADAR DUMAN GİRDİ"

Olayı gören esnaf Hüdayi Ellik, "Sinekle mücadele aracımız yok dediler. Varmış otobüslerle yapılıyormuş. Teknolojiden memnunuz ama hava kirliliği oluyor. Buna önem göstermelerini rica ediyorum Ekrem Bey'den. Yokuş yukarı geliyordu. Duman çıkarıyor. Ben ilk ilaçlama aracı zannettim. Meğerse otobüsmüş. Ondan çıkıyormuş. Yolcu yoktu içerisinde, boş araç gidiyordu. Sağa çekip tamiratını beklemeyip, o şekilde devam etmeyi uygun görmüş şoför arkadaş. Biz de şaşırdık sinek aracı diye, sonra gerçeği öğrenince üzüldük. Çevre kirliliği. Düşünün dükkanın içerisine kadar duman girdi, olay bu." şeklinde konuştu.



