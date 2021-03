Motosiklet aşkı yuva yıktı! Mahkeme: Koca kusurlu

İstanbul Aile Mahkemesi’ne iki yıl önce açılan davaya göre, 2013 yılında evlenen M.E. ile T.E. çiftinin iki çocukları vardı. T.E., evliliklerinin ikinci ayında motosiklet satın aldı. Eşine haber vermeden sık sık motosiklet gezileri düzenleyen T.E., eve geç gelmeye başladı. İki yıl sonra işten ayrılan T.E., evin ihtiyaçlarını karşılamayınca M.E. çocuğunu da alarak ailesinin yanına gitti. İşe girmesinin ardından eşini razı ederek evine geri getiren T.E. vurdumduymaz tavırlarına devam etti. Eşinin kendisinden ayrı yaşaması ve soğuk davranmasından şüphelenen M.E., sosyal medyada eşinin motosiklet üzerinde başka kadınlarla fotoğraflarını gördü.

‘BEN BÖYLEYİM, İŞİNE GELİRSE’

T.E.’nin 3 ay eve gelmediğini ve ailesini aramadığını dilekçesinde anlatan M.E.’nin avukatı, “M.E., 3 ayın sonunda eşini affetmiştir. Ancak bu defa fiziksel şiddet baş göstermiştir. Gece geç saatlere kadar başka kadınlarla mesajlaşan T.E. eşine, ‘Ben böyleyim, işine gelirse’ demiştir. 200 bin lira manevi tazminat ile çocuklar ve mağdur anne M.E. için toplam 2 bin 500 lira nafaka istiyoruz” dedi. T.E. ise suçlamaları reddetti. İddiaların doğru olmadığını ve asıl suçlunun eşi olduğunu belirten T.E., eşinin çocuklara şiddet uyguladığını öne sürdü.

MAHKEME: KOCA KUSURLU

2 yıldır devam eden davayı geçtiğimiz hafta karara çıkaran mahkeme, çiftin ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli’ olarak boşanmasına hükmetti. Davalı T.E.’yi kusurlu bulan mahkeme, iki çocuğun velayetinin anneye verilmesine, davalı T.E.’nin eşine 35 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca T.E.’nin iki çocuk için 750 lira iştirak nafakası, boşandığı eşi için de 400 lira yoksulluk nafakası ödemesine hükmetti. (Hürriyet)