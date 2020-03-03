Motosiklet kazaları Ford’un yeni çözümüyle azalacak

Tüm dünyada otomobil kullanıcılarının kapıları dikkatsiz bir şekilde açması sonucu binlerce kaza oluyor. Bunlardan en yaygını sürücülerin dikkatsiz açtığı kapılara bağlı meydana gelen motosiklet kazaları . Bunun yanı sıra bu durum aynı zamanda scooter ve bisiklet kullanıcıları için de tehdit oluşturuyor. İstatistiklere göre bu tür dikkatsizlikler sonucu İngiltere’de her yıl 60 bisikletçi ya ciddi bir şekilde yaralanıyor ya da hayatını kaybediyor. 2018 yılında sadece Almanya’da bu türde 3 bin 500 kaza gerçekleşti.

Ford Mühendisleri tarafından “Yolu Paylaş” vizyonuyla motosiklet, bisiklet ve scooter kullanıcılarının yaşadığı tehlikelerin önüne geçmek için geliştirilen Çıkış İkazı teknolojisi bu tür kazaları azaltacak bir çözüm olacak.

Ford tarafından geliştirilen Çıkış İkazı teknolojisi, motosiklet, scooter ve bisiklet kullanıcılarını kapı çarpması kazalarına karşı koruyacak. Sistem park halindeki bir aracın kapısının açılması sonucu bir kaza oluşabileceğini tespit ederse sürücü ve yolcuyu uyaracak bir alarm çalıyor. Aynı zamanda sürücü veya yolcu tarafından açılmak istenen kapının tamamen açılması engelleniyor. Böylece diğer vasıtaların yaşayacağı tehlike azaltılıyor. Yan aynalar ve kapılardaki parlak kırmızı LED’ler devreye giren alarm sistemiyle bisiklet, scooter ve motosiklet sürücüleri için yanıp sönmeye başlıyor. Böylece aynı zamanda bisiklet, scooter ve motosiklet sürücülerini de uyarıyor.

Ford araçları şu anda bisikletçileri otomatik olarak algılayan ve önlem alabilen sensörlere sahip. Bu şekilde kör noktadaki bisikletçiler tanımlanabiliyor. Çıkış İkazı ise mevcut sensörler vasıtasıyla araca yakın motosiklet, bisiklet ve scooter hareketlerini algılıyor. Buna bağlı olarak hareketleri tespit edip, araç sürücüsünü uyaracak alarm sistemini devreye sokuyor, kapının tam olarak açılmasını engelliyor.

Sistemin bir sonraki aşaması ise motosiklet, bisiklet ve scooter kullanıcılarının araç etrafından güvenli bir şekilde ayrılıncaya dek devreye girecek bir otomatik kilit sistemi. Buna göre aracın yakınından bu türde geçecek diğer vasıtalar uzaklaşıncaya kadar kapılar tam olarak açılamayacak. Kısa süreli bu kilit sistemi ile motosiklet kazaları azaltılacak. Bu özellik acil durumlarda sürücü ve yolcular tarafından devre dışı bırakılabilecek.



