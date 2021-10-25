Dünya Motosiklet kullanımı yasaklandı! 1 Kasım'dan itibaren başlıyor

Motosiklet kullanımı yasaklandı! 1 Kasım'dan itibaren başlıyor

Dünya

Motosiklet kullanımı yasaklandı! 1 Kasım'dan itibaren başlıyor

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın başkenti Akra'da artan kazalar nedeniyle 1 Kasım'dan itibaren motosiklet kullanımına geçici olarak yasak getirildiği bildirildi.

25 Ekim 2021, Pazartesi 02:16 Son Güncelleme:
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Greater Akra Bölge Bakanı Henry Quartey, yaptığı açıklamada, artan kazalar nedeniyle, kolay ulaşım aracı olarak hizmet veren ve"Aboboya" olarak isimlendirilen motosikletlerin Akra'da kullanılmasına 1 Kasım'dan itibaren izin verilmeyeceğini belirtti.

Motosikletçilere 1 hafta süre verildiğini kaydeden Quartey, "Bu karar 90 günden sonra yeniden değerlendirilecek." dedi.

Quartey, 1 Kasım'dan itibaren bu yasağı çiğneyen motosikletçilerin mahkemeye sevk edileceğini ifade etti.

AA

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