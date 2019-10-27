Motosiklet süren köpek

Pernambuco eyaletindeki Petrolina şehrine yakın bir otoyolda, otomobiliyle seyir halindeki sürücü, sol şeritte giden bir motosiklete dikkatlice bakınca gözlerine inanamadı.

Poz verdiler

Sürücünün kamerasınca kaydedilen görüntülerde, motosikletin ön kısmında bir köpeğin patilerini direksiyona koyduğu, arkasında ise iki kişinin daha oturduğu görüldü. Sürücünün çekim yaptığını gören iki kişi ve köpek, kafalarını çevirerek kameraya baktı.

Sahibini eleştirdiler

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere yorum yapan kullanıcılar, “İnanılmaz. Kaskı nerede?”, “Ehliyeti de var mı?” gibi yorumlar yaptı.

Bazı kişiler ise köpeğin sahibinin bu yaptığının çok tehlikeli olduğunu ve insan hayatını tehlikeye attığını yazdı.