Motosiklet süren köpek
Brezilya’da motosiklet süren köpek, başka bir araç sürücüsünün kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi. Köpeğin sahibinin sorumsuz olduğu yazıldı
Pernambuco eyaletindeki Petrolina şehrine yakın bir otoyolda, otomobiliyle seyir halindeki sürücü, sol şeritte giden bir motosiklete dikkatlice bakınca gözlerine inanamadı.
Poz verdiler
Sürücünün kamerasınca kaydedilen görüntülerde, motosikletin ön kısmında bir köpeğin patilerini direksiyona koyduğu, arkasında ise iki kişinin daha oturduğu görüldü. Sürücünün çekim yaptığını gören iki kişi ve köpek, kafalarını çevirerek kameraya baktı.
Sahibini eleştirdiler
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere yorum yapan kullanıcılar, “İnanılmaz. Kaskı nerede?”, “Ehliyeti de var mı?” gibi yorumlar yaptı.
Bazı kişiler ise köpeğin sahibinin bu yaptığının çok tehlikeli olduğunu ve insan hayatını tehlikeye attığını yazdı.