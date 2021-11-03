Türkiye Motosiklet sürücüsü çarptığı aracın camında asılı kaldı! Kaza anı kameralara yansıdı
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • Motosiklet sürücüsü çarptığı aracın camında asılı kaldı! Kaza anı kameralara yansıdı

Motosiklet sürücüsü çarptığı aracın camında asılı kaldı! Kaza anı kameralara yansıdı

Türkiye

Motosiklet sürücüsü çarptığı aracın camında asılı kaldı! Kaza anı kameralara yansıdı

Beykoz'da bir motosiklet sürücüsü yolda bir anda dönüş yapan hafif ticari araca çarptı. Motosikletli çarpmanın etkisi ile aracın açık camında asılı kaldı.

03 Kasım 2021, Çarşamba 10:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında Beykoz'da meydana geldi. Park halindeki hafif ticari aracın sürücüsü Murat Oflaz, caddede aracıyla dönüş yapmak için hamle yaptı. Bu sırada yolda ilerleyen Mehmet Akyüz'ün kullandığı motosiklet, duramayarak hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Akyüz, aracın camından içeri girdi. Kazayı görenler motosikletlinin yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosikletli ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü Murat Oflaz ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaralı motosikletinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. 



"CAMDA ASILI KALDI, KURTARARAK YERE YATIRDIK"

Kazayı görerek yardıma giden Hüseyin Deniz, "Araç buradan dönüş yapmaya çalışıyordu. Sinyalini verdi, motosiklet sürücüsünü görmedi. Bayağı mesafe vardı. Motosikletin de hızı vardı, duramadı. Çarpmanın şiddetiyle kafası cama sıkıştı. İndirdik, ilk müdahaleyi yaptık. Kafasında ve kolunda yara vardı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi. Kazayı gören Muhammet Lenk ise "Motosiklet direk araca çarptı. Motorcu arkadaşın kafası camdaydı. Arkadaşımla birlikte kafasını camdan çıkardık, yere yatırdık. Camda asılıydı. İlk yardım bilen bir kişi müdahale etti. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.

DHA


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İYİ Parti senaryoları
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Kayıp hayvanınızı bulma rehberi
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Çap meselesi
Rauf Tamer
Hakan Çelik
F-16 için yakın markaj
Hakan Çelik
Murat Çelik
Karantina günlükleri
Murat Çelik
Banu Şen
İzmir’in kalbi: Konak
Banu Şen
Şirin Sever
Geçinmeye gönlün var mı?
Şirin Sever
Erkut Can
98’inci yılı kutlarken
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Pendik'te binada patlama! Ev çöktü! İtfaiye ekipleri olay yerinde