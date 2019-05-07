Motosiklet sürücüsüne sopayla vurmaya çalıştı Ankara'da bir kamyonet sürücüsü, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne seyir halindeyken sopayla vurmaya çalıştı. Bu anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi