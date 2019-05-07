Motosiklet sürücüsüne sopayla vurmaya çalıştı

Ankara'da bir kamyonet sürücüsü, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne seyir halindeyken sopayla vurmaya çalıştı. Bu anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

07 Mayıs 2019, Salı 18:49 Son Güncelleme:
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Motosiklet sürücüsüne sopayla vurmaya çalıştı

Yenimahalle Gazi Mahallesi Konya Yolu üzerinde seyir halinde olan kamyonet sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında, yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

İki sürücü, birbirlerine tepki gösterdi. 

SOPAYLA KOVALADI

Bu sırada kamyonet sürücüsü, seyir halinde olmasına rağmen yanında bulunan sopayı pencereden çıkarıp, sol şeritte giden motosiklet sürücüsüne vurmaya çalıştı.

Trafikte yaşanan olay, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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