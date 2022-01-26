Türkiye Motosikletin arkasındaki kardan adam ile şehir turu attı! Antalya'da ilginç görüntüler

Motosikletin arkasındaki kardan adam ile şehir turu attı! Antalya'da ilginç görüntüler

Türkiye

Motosikletin arkasındaki kardan adam ile şehir turu attı! Antalya'da ilginç görüntüler

Antalya'da bir vatandaş yaptığı kardan adamı motosikletinin arkasına oturtarak şehir turu attı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı.

26 Ocak 2022, Çarşamba 17:47 Son Güncelleme:
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Turizm kenti Antalya’da 29 yılın ardından dün ilk kez şehir merkezinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kenti adeta beyaz örtü ile kapladı. Özellikle Kepez ilçesinde şehre kuş bakışı bakan seyir terasında kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışına sabah saatlerinde iş dönüşünde yakalanan Murat Karapınar, fırsatı değerlendirerek kardan adam yaptı.

Karapınar daha sonra kardan adamı motosikletin arkasına alarak ilçede şehit turu attı. O anlar ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Kardan adam ile şehir turu yapılması ortaya renkli görüntüler çıkardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğenildi.


İHA


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