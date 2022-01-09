Türkiye Motosikletiyle ambulanstaki eşinin peşinden giderken kaza yaptı

Motosikletiyle ambulanstaki eşinin peşinden giderken kaza yaptı

Türkiye

Motosikletiyle ambulanstaki eşinin peşinden giderken kaza yaptı

Antalya'da hamile eşinin içinde bulunduğu ambulansı motosikletiyle takip eden 24 yaşındaki Nusret Özdemir otomobille çarpışıp yaralandı. Özdemir'in ambulansı takip ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

09 Ocak 2022, Pazar 13:29 Son Güncelleme:
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Antalya'nın Alanya ilçesinde D-400 karayolu jandarma kavşağında meydana gelen olayda Alanya yönüne giden Mahmut K. yönetimindeki otomobille Bülent Ecevit Caddesi'nden yola çıkan Nusret Özdemir'in kullandığı plakalı motosiklet çarpıştı.

Devrilen motosikletten yola savrulan Özdemir, yaralandı. Kavşakta görevli polis memurları, Özdemir'i Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Özdemir, Alanya'ya sevk edildi.



AMELİYATTAYKEN BEBEĞİ DOĞDU

Motosikletli Nusret Özdemir'in, doğum sancısı başlayan ve hastaneye götürülen eşi Selma Özdemir'i taşıyan ambulansı takip ettiği öğrenildi. Nusret Özdemir'in Alanya'daki hastanede tedavi olduğu saatlerde, Selma Özdemir de Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde kız bebeklerini dünyaya getirdi. 

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen anne ve hala adı konulmamış bebeğin, yarın doktorun oluruyla taburcu edilmesi bekleniyor.

Nusret Özdemir'in motosikletiyle ambulansı takip ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Özdemir'in Alanya'daki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),(DHA)

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