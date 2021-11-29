Türkiye Motosikletliler dikkat! Köprü ulaşıma kapatıldı

Motosikletliler dikkat! Köprü ulaşıma kapatıldı

Türkiye

Motosikletliler dikkat! Köprü ulaşıma kapatıldı

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü motosiklet geçişine kapatıldı. Köprü girişinde emniyet şeridinde motosikletliler uzun süre yağmur altında bekledi.

29 Kasım 2021, Pazartesi 18:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmek isteyen motosikletliler zor anlar yaşadı. Lodos nedeniyle köprü üzerinde ilerlemekte zorlanan motosikletlerin Avrupa'dan Anadolu yakasına geçişleri durduruldu. Emniyet şeridinde uzun bir motosikletli kuyruğu oluştu. Yaklaşık 200 motosikletli köprü girişinde üzerinde bekletildi. Zor anlar yaşadıklarını belirten sürücüler, havanın normale dönmesini bekledi.

"SENELERDİR MOTOSİKLET SÜRÜYORUM BÖYLE HAVA GÖRMEDİM"

Motosiklet sürücüsü Hayrettin Özcan , "Havanın dinmesini bekliyoruz ama dinecek gibi değil. Tutunamıyorsunuz rüzgarın hangi yönden estiği hiç belli değil. Senelerdir motosiklet sürüyorum ben böyle hava görmedim. Aklı olan bu köprüye girmesin" dedi. 

"KÖPRÜDEN GEÇEREN AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE DEVRİLDİM"

Çok zorlandıklarını söyleyen motosiklet sürücüsü Oktay Bayraktar ise, "Bir saat önce köprüden geçerken aşırı rüzgardan motorumla devrildim. İkimiz birden yan yattık. Gelirken tereddüt ediyordum nasıl döneceğim diye. Memur arkadaş bizi çevirdi. Aşırı rüzgardan dolayı motorların tehlike yaratmasından dolayı bekliyoruz. Şu an çok tehlikeli" diye konuştu.

Rojda ALTINTAŞ - Ömer HASAR / İSTANBUL (DHA)

İlgili Haberler
Meteoroloji'den Aydın'a fırtına uyarısıAFAD'dan son dakika uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Tarihin sıfır noktasında yükselen Haliliye
Banu Şen
Hakan Çelik
Ulaşımda yeni çözüm
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Ne demek bu?
Rauf Tamer
Şirin Sever
İnsan nasıl bu kadar çürür?
Şirin Sever
Erkut Can
Kriz sokakta çözülmez
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayalleri gerçek yapan uygulamalar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Uygarlığın ölçüsü kaç metrekare?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
O erkek çocuk...
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Meteoroloji'den Aydın'a fırtına uyarısı