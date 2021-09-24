Bu yıl hızlı büyüyen motosiklet pazarında Yamaha Motor Türkiye’nin satışları yılın ilk 8 ayında 9 bin adedi geçti. Yüzde %16’lik büyüme gerçekleştiren Yamaha yenilenen ürün gamını hizmet, satış sonrası destek ve aksesuar çeşitliliği ile tamamlayarak 2021’i 13.5 bin adet satış ve yüzde 20 büyüme ile kapatmayı hedefliyor. Yamaha Motor Türkiye Ülke Direktörü Hakan Kaya Yamaha’nın 50cc, 125cc ve 250cc scooter modellerine ilginin çoğaldığını belirtmekte.

Kurye ve lojistikte canlılık

Kurye sektöründeki canlılık ile de büyümenin yaşandığını vurgulayan Kaya şunları söyledi:

XMAX ailesi, NMAX modelleri ve 250cc MT-25/R25 gibi ürün gruplarını içine alan orta segmentteki satışlarla 10 yıldır segment liderliğini sürdürüyor. Bu yıl NMAX 125, D’elight, XMAX 250, TMAX Tech MAX, R1, R7, MT-09, MT 07, Tenere 700, Tracer 9, Tracer 7, XSR900 VE XSR125 gibi öne çıkan modelleri satışa çıkardık. İlki gerçekleşen ‘Autoshow 2021 Mobility’’de yer alan markamız yeniliklerimizi tüketicilerle buluşturuyor. MyGarage ve MyRide uygulamamızla hem ürünlerimizi Yamaha kullanıcılarına dijital alanda hareket alanı oluşturduk.

Motosiklet kültürüne katkı

Türkiye’de motosiklet kültürünün yaygınlaşması, kullanıcı sayısının artması için çalıştıklarını kaydeden Kaya, “Bu sene motosiklet kayıtlarında %25 gibi bir artış var. Kullanıcı sayısının 2021’de 240.000’lere ulaşmasını bekliyoruz. Ancak nüfusa oranla tabi ki bu sayı oldukça düşük. Dövizde yaşanan artışa bağlı motosiklet pazarındaki fiyat artışı, vergi yükleri gibi çeşitli nedenler bizi zorlasa da arz talep dengesini doğru kurmaya çalışıyoruz. Stoklarımız yenilendi. Yeni modellerimiz tüketici ile buluşuyor” dedi. Uydu Bayi sayısının 6’ya ulaştığını vurgulayan Kaya çevreci bir politika izlediklerini, TEMA ile iş birliğine giderek ilk 3 bin ağaçtan oluşan ‘Umut Ormanı’nı oluşturduklarını sözlerine ekledi.

Kadınlara ücretsiz eğitim





Geçtiğimiz ay kadınlara ücretsiz motosiklet eğitimi vermeye başlayan Yamaha, Kadın Ustalar Platformu’na da destek olmaya başladı. Kadın Ustalar oluşumunda hizmet verecek Cargo Plus bünyesindeki kadın moto kuryelerin eğitimini üstlenen Yamaha şimdiden 36 kadına eğitim vererek projenin başlangıcını yaptı. Kısa vadede Yamaha tarafından farklı projelerle de desteklenecek Kadın Ustalar Platformu “erkek mesleği” sanılan onlarca iş kolunda mesleki eğitiminden başlayıp istihdama uzanan süreçte kadınlara destek vermeyi hedefliyor.

Motosiklet tercihinde “güvenlik” ön planda

Motosiklet ve scooter motosiklet tercihleri ve kullanımı konusunda tüketicilerin davranışları araştırıldı.

Eylül ayında 711 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin %53,3’ü hayatının bir döneminde motosiklet veya scooter motosiklet kullanmayı düşünmüyor, %21,7’si ise bu konuda emin değil. Katılımcıların %25,1’i ise hayatının bir döneminde motosiklet kullanmaya olumlu bakıyor. Kullanmayı düşünmeyen tüketicilere sebebi sorulduğunda %63,8 bu araçları tehlikeli buluyor, % 12,8 ise ülkemizde iki tekerlekli araçlar yeterince ciddiye alınmadığını öne sürüyor.

Trafikte pratik araç

Arabam.com’un gerçekleştirdiği araştırmaya göre katılımcılarının %80’i şu anda motosiklet veya scooter kullanıcısı değil, katılımcıların %20’si şu anda motosiklet veya scooter kullanıcısı. Hayatının bir döneminde motosiklet veya scooter kullanmayı düşünenlerin oranı %25,1 ve düşünmeyenlerin oranı %53,3. Katılımcıların %21,7’si ise bu konuda emin olmadığını söylüyor. Araştırma katılımcılarına “hangisini kullanırsınız?” sorusu sorulduğunda tüketicilerin %52,4’ü motosiklet, %47,6’sı scooter motosiklet tercih edeceğini söylüyor. Tüketicilere a neden motosiklet tercih ettiği sorulduğunda katılımcıların %38,5’i bir yaşam tarzı olarak benimsediği için motosiklet tercih edeceğini söylüyor. Katılımcıların %24,8’i sıkışık trafikte avantajlı olduğu için, %19,7’si araba fiyatları yüksek olduğu için tercih ediyor.

Muayenesi ucuz diyen var

Katılımcıların %8,5’i hız tutkunu olduğu için, %5,1’i motosiklet muayenelerinin arabalara göre daha ucuz ve 2 yılda bir yapıldığı için ve %3,4’ü uzun yolculuklarda da kullanılabildiği için motosiklet tercih edeceğini söylüyor. Katılımcılara Scooter motosiklet tercih etme sebepleri sorulduğunda tüketicilerin %69,7’si şehir içi pratik ve konforlu ulaşım sağlamak istediği için tercih edeceğini söylüyor. Tüketicilerin %10,7’si muayenesinin ucuz ve 2 yılda bir olduğu için, %9’u yakıt tüketimi düşük olduğu için, %8,2’si otomatik vites olduğu için, %2,5’i bagaj alanı geniş olduğu için tercih edeceğini belirtmekte.