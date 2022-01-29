Türkiye Motosikletten açılan ateşle evinin önünde yaralandı

Motosikletten açılan ateşle evinin önünde yaralandı

Türkiye

Motosikletten açılan ateşle evinin önünde yaralandı

Adana’da motosikletli 2 kişi, sokaktan hızlı geçtikleri için kendilerini uyaran 2 kuzene tabancayla ateş açtı. Magandaların tabancasından çıkan kurşunlardan biri, o sırada evinin önünde bulunan kuzenlerin yakını Hatice K.’nın (45) bacağına isabet etti. Şüpheliler kaçarken, yaralı kadın ise hastaneye kaldırıldı.

29 Ocak 2022, Cumartesi 02:20 Son Güncelleme:
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Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı sokakta oturan ve isimleri öğrenilemeyen iki kuzen, evlerinin önünde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın yaşandığı sırada sokaktan motosikletli iki kişi, hızlı bir şekilde geçti. Kuzenlerden birinin hızlı geçtikleri için uyardığı motosiklettekiler, bellerindeki tabancayı çekerek ikilinin üzerine 6 el ateş etti. Bu sırada tartışma seslerini duyup, dışarıya çıkan kuzenlerin yakını Hatice K., magandaların silahından çıkan kurşunun bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Motosikletli magandalar kaçarken, yaralı kadın ise yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

dha

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