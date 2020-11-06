Pratik Bilgiler Son zamanların popüler kelimesi: Motto ne demek?

Son zamanların popüler kelimesi: Motto ne demek?

Pratik Bilgiler

Son zamanların popüler kelimesi: Motto ne demek?

Birçok kişiden duyduğumuz motto, son zamanların en popüler kelimeleri arasında yer alıyor. Peki, motto ne demek? Tdk'ya göre motto ne anlama geliyor? Kelime anlamı nedir? Motto kelime anlamı için haberimize göz atın.

06 Kasım 2020, Cuma 13:00 Son Güncelleme:
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Kökeni Yunanca olan motto kelimesi, dilimize Fransızcadan gelen bir kelimedir. Son zamanların en popüler kelimeleri arasında yer alan motto ne demek? Tdk'ya göre motto ne anlama geliyor? Kelime anlamı nedir? Motto kelime anlamı için haberimize göz atın.

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Motto kelimesinin sözlük anlamı nedir?

Metafor kelimesi mecaz anlamına gelmektedir. Bir şeyin başka bir benzerliği olan başka bir şeye benzetilmesi durumudur. Bu sebeple mecaz anlatım metafor olarak tanımlanır. Aktarma ve taşıma anlamına gelen metaphora kelimesinden gelmektedir. 

Metafor edebi çalışmalardaki mecaz anlatımdır. Bir şeyi anlatırken bir yerden alınan bir benzetme olayıdır. Genel olarak bir durum açıklanır iken güzelliği ile bilinen başka bir şeye atıfta bulunmak metafor anlamına gelmektedir. Metafor yapılan bir anlatımı güçlendirir. Ayrıca sanatsal değerler de katmaktadır. 

TDK'ya göre kelime anlamı nedir? 

 Motto kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde yer almaktadır. Kelimenin sözlük anlamı aşağıda belirtilmiştir.

Özdeyiş, slogan.

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