Mount and Blade 2: Bannerlord sonunda geliyor
Sevenlerinin uzun süredir beklediği Mount and Blade 2: Bannerlord Mart’ta çıkacağı konuşuluyordu. Dün itibarıyla bu iş resmiyet kazandı ve oyun 31 Mart tarihinde geliyor.
20 Şubat 2020, Perşembe 16:46 Son Güncelleme:
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Zaman zaman gelen kısa fragmanları oyuncularda büyük bir heyecan yaratmıştı. Oyuncuların duaları sonunda tam anlamıyla kabul oldu ve yakında Mount and Blade 2: Bannerlord tüm dünyada erişilebilir olacak. Kısacası Kalradya’nın Efendileri geri dönüyor.
Kesin tarihin açıklanmasının ardından oyunun fiyatı da netleşti. Mount and Blade 2: Bannerlord Türkiye’de 150 TL fiyatla satışa çıkacak. Kalradya’nın dört bir yanında at koşturup fetihler yapmak için tüm dünya 31 Mart’ı bekliyor.