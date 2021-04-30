Mourinho bu kez kovulmayacağı bir işe başladı: The Sun'da köşe yazarlığı
Tottenham'dan gönderilen Jose Mourinho'nun yeni mesleği gazete yazarlığı oldu. The Sun gazetesinin spor servisinde yazarlığa başlayan Mourinho, sezon sonuna kadar burada çalışacak. İstediği bir teklif alamaması durumunda ise burada devam edecek.
30 Nisan 2021, Cuma 12:40 Son Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig'de son olarak Tottenham'ı çalıştıran Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, köşe yazarı oldu.
İngiltere'nin popüler gazetelerinden The Sun, Mourinho ile köşe yazarı olarak anlaştıklarını duyurdu. Gazetenin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada "Jose Mourinho, yeni köşe yazarımız olarak SunSport'a katıldı" ifadelerine yer verildi.