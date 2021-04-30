İngiltere Premier Lig'de son olarak Tottenham'ı çalıştıran Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, köşe yazarı oldu.

İngiltere'nin popüler gazetelerinden The Sun, Mourinho ile köşe yazarı olarak anlaştıklarını duyurdu. Gazetenin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada "Jose Mourinho, yeni köşe yazarımız olarak SunSport'a katıldı" ifadelerine yer verildi.