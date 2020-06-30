Çayın vazgeçilmezi: Mozaik kek tarifi

Görüntüsüyle de tadıyla da enfes bir lezzete sahip olan mozaik kek tarifi, evde kolaylıkla yapılabilecek bir tarif. Eğer siz de sevdiklerinize hazırlamak için mozaik kek tarifi arıyor ya da mozaik kek nasıl yapılır merak ediyorsanız "Mozaik kek tarifi, mozaik kek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Mozaik kek tarifi

Mozaik kek malzemeleri

3 adet yumurta

1 büyük su bardağı şeker

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı kakao

2 su bardağı elenmiş un

Mozaik kek yapılışı

Yumurtanın beyazlarını ayırıp köpük olana kadar çırpın. Şeker, yumurta sarıları, süt, sıvı yağ, yoğurt ve unu ayrı bir kapta çırpın. Yumurta aklarını bu karışıma köpüğü fazla söndürmeden yedirin. Kabartma tozu ve vanilyayı ekletip son bir kez çırpın. Kek karışımının yarısını ayırıp 2 yemek kaşığı kakao ile çırpın. Yağlayıp unlanan kalıba önce sade daha sonra da kakaolu karışımı dökün. Bir kaşık yardımıyla şekil verin. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında iyice pişene kadar pişirin.



