Bisküvinin en güzel hali: Mozaik pasta tarifi

Tadına doyum olmayan ve en kolay malzemelerden yapılan mozaik pasta tarifi, evde kolaylıkla yapılan bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için mozaik pasta tarifi arıyor ya da mozaik pasta nasıl yapılır merak ediyorsanız "Mozaik pasta tarifi, mozaik pasta nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Mozaik pasta tarifi

Mozaik pasta malzemeleri

100 gram tereyağı

1.5 çay bardağı tozşeker

1.5 çay bardağı süt

4 yemek kaşığı kakao

350 gram pötibör bisküvi

Mozaik pasta üzeri için

150 gram bitter çikolata

1 çay bardağı krema

İri dövülmüş antep fıstığı

Mozaik pasta yapılışı

Petibör bisküvisini bir kap içerisinde elinizle kırarak parçalara ayırın. Parçaların orta boyutlarda olmasına dikkat edin. 100 gram tereyağını, kısık ateşte eritin. Eriyen yağın içerisine uygun ölçülerde şeker, süt ve kakaoyu ekleyip karıştırın. Önceden hazırladığınız bisküvi parçalarını ocaktaki karışımın içine atarak karıştırma işlemine devam edin. Karışımı kelepçeli kek kalıbına aktarıp bastırın ve derin dondurucuda 3 saat bekletin. Kremayı kaynatmadan ısıtın. Çikolatayı küçük parçalara ayırıp içine atın ve eriyinceye kadar karıştırın. Pastayı kalıptan çıkardıktan sonra çikolata sosunu üzerine dökün. Antep fıstığını kenarlarına ve üzerine serpiştirin.



