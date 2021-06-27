Mozart'ın hayatı ve eserleri: Mozart kimdir? Kısaca hayat özeti... Mozart, müzik tarihinde en büyük isimlerin başında gelmektedir. Mozart'ın yapmış olduğu eserler kendi döneminde ilgi gördüğü gibi günümüzde de büyük bir ilgi görmektedir. Müzik konusunda kendini yetiştiren Mozart'ın etkileyici bir hayat hikayesi bulunmaktadır.

MOZART KİMDİR?

Asıl adı Wolfgang Amadeus Mozart olan müzik dehası 1756 tarihinde dünyaya gelmiştir. Doğduğu yer ise Avusturya'nın Salzburg kentidir. Çocukluk yıllarından beri müziğe karşı yoğun bir ilgisi bulunmaktaydı. Bu ilgi her geçen gün artınca müzik tarihi için büyük bir isim ortaya çıkacağı anlaşılmıştır. Çünkü Mozart duyduğu her müziği hafızasına kaydediyordu. Hafızasına kaydettiği bu müzikler bir daha aklından hiç çıkmıyordu.

Mozart'ın ileride büyük bir isim olacağı çocukluk zamanlarında ortaya çıkmıştır. Çevresinde olan herkes bunun farkındaydı. Bu yüzden Mozart 12 yaşına kadar ablası ve babası eşliğinde Avrupa'nın çeşitli yerlerinde konserler vermiştir. Bu konserler büyük bir ses getirmiştir. Devamında ise Mozart için daha etkileyici işler yapma vakti gelmişti.

1780 tarihine gelindiğinde Mozart'ın ilk büyük operası olan İdomeneo Münih'te sahnelenmiştir. İlerleyen zamanlarda ise Mozart'ın Viyana süreci başlamıştır. Viyana'ya yerleşen Mozart sayesinde Türk tarihide olumlu olarak etkilenmiştir. Çünkü Mozart, Mehter Marşı'nın ritimlerinden etkilenerek Rondo Alla Turca'yı bestelemiştir. Bu eser Türk Marşı'nı ifade etmektedir.

MOZART'IN ESERLERİ

Mozart'ın hayatı boyunca çok çalıştığı görülmektedir. Çocukluk yıllarından ölümüne kadar çok sayıda eser meydana getirmiştir. Özellikle bazı eserleri oldukça önemlidir. Birçok konser veren Mozart, nereye giderse gitsin büyük bir ilgi ile karşılaşmıştır. Eserleri çoğaldıkça ve başarı kazandıkça bu ilgi artmıştır.

SARAYDAN KIZ KAÇIRMA

Mozart'ın kariyeri için en önemli eserlerinden birisi 'Saraydan Kız Kaçırma' operası olarak bilinmektedir. Bu eserin sayesinde Mozart'ın adı daha çok duyulmuştur. Oldukça ses getiren bu operadaki saray Topkapı Sarayı'dır. Yani eserde Türkiye' de geçiyordu. Saraydan Kız Kaçırma operası 1782 tarihinde hayata geçirilmiştir.

FİGARO'NUN DÜĞÜNÜ

1786 tarihine gelindiği zaman 'Figaro'nun Düğünü' adlı eser ortaya çıkmıştır. Bu eser günümüzde bile çok büyük bir etki yaratmaktadır. Bu opera yazılmış olan en akıcı ve en gülünç opera olarak ifade edilmektedir. Mozart'ın bütün yeteneklerini ortaya koyduğu bu eşsiz eser herkesin hafızasında yer etmeyi başarmıştır.

SİHİRLİ FLÜT

1790 tarihli bu opera oldukça başarılı olmuştur. Mozart'ın yazmış olduğu bu eserin çok büyük bir ses getirmesi insanların ilgisini çekmiştir. Mozart, bu opera ile yine başarılı bir eser ortaya çıkarmıştı. Klasik müziğin ilk örneklerini barındıran eser ile müziğin dönemdeki tarzı değişmiştir.

MOZART'IN ÖLÜMÜ

Büyük bir müzik dehası olan Mozart, 5 Aralık 1791’de hayata veda etmiştir. Öldüğü zaman henüz 35 yaşındaydı. Ölümünden iki ay önce hastalanmaya başlamıştı. Elleri ve ayakları şişen Mozart'ın zehirlendiği düşünülmekteydi. Hatta Antonio Salieri adlı besteci onu zehirlediğini itiraf etmiştir. Ancak bu itirafı ciddiye alan olmamıştır.

Mozart'ın ölümü tam anlamıyla bir muamma olmuştur. Çeşitli söylentilere göre Mozart birçok hastalığa sahipti ve son günlerinde bu hastalıklar daha belirgin şekilde ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda ise genç yaşta öldüğü düşünülür. Ölümü hakkında farklı tezler olsa da yaşadığı dönemde ve günümüzde büyük bir etki yarattığı görülür. Mozart'ın eserleri hala en çok sevilen ve büyük başarılara ulaşan eserler olarak hafızalarda yer etmektedir.