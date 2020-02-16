Magazin Mr. Jade’den 14 Şubat sürprizi

Mr. Jade’den 14 Şubat sürprizi

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Mr. Jade’den 14 Şubat sürprizi

Mr. Jade, Sevgililer Günü için sevenlerine bir sürpriz hazırladı ve “Hasretinle Yandı Gönlüm” şarkısını cover’ladı. Şarkı, 14 Şubat Cuma günü Musicom etiketiyle dijital platformlarda yayınladı.

16 Şubat 2020, Pazar 14:16 Son Güncelleme:
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Mr. Jade, 14 Şubat Sevgililer Günü için sevenlerine bir sürpriz hazırladı. Ünlü sanatçı, daha önce Edip Akbayram’ın sesiyle hayat verdiği “Hasretinle Yandı Gönlüm” şarkısını cover’ladı. Söz ve müziği İsmail Yalçınkaya Tura’ya ait “Hasretinle Yandı Gönlüm”e yepyeni bir yorum getiren Mr. Jade, şarkıyı 14 Şubat Sevgililer Günü’nde müzikseverlerin beğenisine sunacak. Çalışma, Musicom etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Mr. Jade, şarkının klibini Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da çekti. Klibin yönetmen koltuğunda ise ülkenin en ünlü yönetmenlerinden Masimya oturdu. Çekimlerde Mr. Jade’ye ünlü Sırp model Milica Sutovic eşlik etti.

Klibe Hollywood imzası

En son teknolojilerle çekilen, 70 kişilik bir ekibin görev aldığı klibin renklendirmesi Hollywood’da yapıldı. Çok konuşulacak bir klibe imza atan Mr. Jade, “Bu şarkıyı okumak hayalimdi. Hayallerim gerçek oldu. Şarkının da klibimin de çok beğenileceğinden eminim” dedi.

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