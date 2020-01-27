Mr Jade’den depremzedelere yardım eli

24 Ocak Cuma günü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Yer aldığı sosyal sorumluluk projeleri ve yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı ve iş insanı Mr Jade de depremzedelere yardım etmek için kolları sıvadı.

Mr Jade, Elazığ ve Malatya’da depremden etkilenenler için yardım kolileri hazırlattı. İçinde yorgan, battaniye, bebek bezi ve temizlik malzemeleri bulunan koliler, kısa sürede depremzedelere ulaştırıldı.

Öğrencilere duyuru yaptı

Yardım kolisi göndermekle yetinmeyen ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından ailesi Elazığ ve Malatya’da bulunan öğrencilere de seslendi. Mr Jade, ailelerinin yanına gitmek isteyen öğrencilerin uçak biletlerini alacağını açıkladı.

Mr Jade’nin “İstanbul veya başka illerde okuyan öğrencilerin Malatya ve Elazığ uçak biletlerini karşılıyorum” duyurusunun ardından çok sayıda öğrenci ünlü sanatçıyla iletişim kurdu. Çabaları takdir toplayan sanatçı, depremzedelere yardımının devam edeceğini söyledi.