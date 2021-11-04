mRNA aşısı sağlık camiasında yılardır bilinmesine rağmen, Covid-19 ile birlikte daha sık gündeme gelmeye başladı. Covid aşıları genellikle inaktif veya mRNA aşısı olarak üretiliyor. Dünya genelinde başka aşı türleri bulunsa da Türkiye’de en çok bu iki aşı türü kullanılıyor. Peki, mRNA aşısı nedir? Hangi aşılar mRNA aşısıdır? İşte yanıtı…

mRNA AŞISI NEDİR?

mRNA aşısı biyoteknolojik metot ile üretiliyor ve protein sentezleme ile görevli bir genetik şifre olarak da nitelendiriliyor.

Bu metot esasında, virüsün genetik yapısının kopyalanmasına dayanıyor.

Bilim insanları yaptıkları çalışmalarla virüsün genetik kodundaki, hücrelere ne inşa edeceklerini söyleyen kısmı alıyor.

Bu işlemin ardından aşının hücrelere girebilmesi için yağ ile kaplanıyor ve elde edilen bu içerik hastaya enjekte ediliyor.

Enjeksiyon ile hazırlanan aşı hücreye giriyor ve hücrelere virüsteki diken proteinini üretmelerini söylüyor.

Böylelikle aşı bağışıklık sisteminin antikor üretmesini ve T hücrelerinin, enfekte olmuş hücrelerini yok etmesini sağlıyor.

Aşı sayesinde hastalar corona virüsle karşılaştıklarında, antikorlar ve T hücrelerinin virüsle savaşması tetikleniyor.





HANGİ AŞILAR MRNA AŞISIDIR?

Şu anda Türkiye’de Almanya’da getirilen Biontech aşısı ile Çin’den gelen Sinovac aşısı kullanılıyor.

Alman Biontech aşısı mRNA aşısı iken Çin Sinovac aşısı ise inaktif bir aşıdır.

mRNA AŞISI OLANLAR 3. DOZ AŞIYI OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı yazılı açıklamada 3. Doza ilişkin yeni kararları kamuoyu ile paylaştı.

Bakan Koca’nın açıklamasına göre, mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek Hatırlatma Dozu yapılması yapılacak. Bu gruplar;

a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar

b) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar

c) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.

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