Türkiye MSB: 1 asker şehit oldu

MSB: 1 asker şehit oldu

Türkiye

MSB: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde, terör örgütü mensuplarınca yapılan füze saldırısı sonucunda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın’ın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

12 Haziran 2021, Cumartesi 01:21 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 11 Haziran 2021 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan füze saldırısı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

BAKAN AKAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’da, şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 11 Haziran 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; Kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." dedi.

DHA

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