MSB: 10 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.
17 Ağustos 2020, Pazartesi 22:56 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Zeytin Dalı bölgesindeki barış ve huzurun idamesine yönelik faaliyetlerin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.
AA
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