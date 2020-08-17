Türkiye MSB: 10 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

MSB: 10 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Türkiye

MSB: 10 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.

17 Ağustos 2020, Pazartesi 22:56 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Zeytin Dalı bölgesindeki barış ve huzurun idamesine yönelik faaliyetlerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.

AA


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