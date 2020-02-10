Türkiye MSB: 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

MSB: 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB: 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edildi." denildi.

10 Şubat 2020, Pazartesi 21:58 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan İdlib'deki saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edildi. Şu ana kadar 115 rejim hedefi ateş altına alındı. İlk bilgilere göre, 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. " denildi. Bakanlık açıklamasında, Rejim unsurlarına verilen karşılıkla "3 tank ve 2 top/havan mevziinin tahrip edildiği, 1 helikopterin isabet aldığı" bilgisine yer vererek şunları kaydetti:

"Hedeflere meşru müdafaa kapsamında atışlar devam etmektedir. Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmamış, bırakılmayacaktır."

AA

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