MSB: 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda 'Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu' denildi.
19 Şubat 2022, Cumartesi 17:47 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu" denildi.
Bakanlık, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe- Kaplan' bölgesinde de 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
DHA
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