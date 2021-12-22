Türkiye MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi!

Türkiye

MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 'Barış Pınarı bölgesine saldırmaya çalışan teröristler, TSK’dan gereken cevabı almaya devam ediyor. 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede 3 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 13 oldu' denildi.

22 Aralık 2021, Çarşamba 15:39 Son Güncelleme:
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MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırmaya çalışan teröristler, TSK’dan gereken cevabı almaya devam ediyor. 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede 3 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 13 oldu.

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