MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 'Barış Pınarı bölgesine saldırmaya çalışan teröristler, TSK’dan gereken cevabı almaya devam ediyor. 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede 3 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 13 oldu' denildi.
22 Aralık 2021, Çarşamba 15:39 Son Güncelleme:
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MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırmaya çalışan teröristler, TSK’dan gereken cevabı almaya devam ediyor. 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede 3 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 13 oldu.