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MSB: 16 terörist etkisiz hale getirildi (Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gün)

Milli Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saat 07.00’den itibaren Fırat’ın doğusundaki 25 hudut karakolumuza terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilmiş, toplam 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi

11 Ekim 2019, Cuma 22:47 Son Güncelleme:
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MSB: 16 terörist etkisiz hale getirildi (Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gün)

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat’ın doğusundaki 25 hudut karakolunda terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiğini açıkladı.

Bugün toplam 16 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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