MSB: 16 terörist etkisiz hale getirildi (Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gün)
Milli Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saat 07.00’den itibaren Fırat’ın doğusundaki 25 hudut karakolumuza terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilmiş, toplam 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat’ın doğusundaki 25 hudut karakolunda terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiğini açıkladı.
Bugün toplam 16 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1182740042185355264