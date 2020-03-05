Türkiye MSB: 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi

MSB: 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB: 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Suriye'de devam ede Bahar Kalkanı Harekatı hakkında önemli açıklamalarda bulunuldu.

05 Mart 2020, Perşembe 09:57 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı detayları üzerine bir açıklamada bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat içerisinde; 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edilmiş, 184 Rejim askeri de etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

DHA

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