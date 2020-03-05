MSB: 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı detayları üzerine bir açıklamada bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat içerisinde; 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edilmiş, 184 Rejim askeri de etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

DHA



