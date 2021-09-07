MSB: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir duyuru geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamda, "Hava Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.



