Türkiye MSB: 3 Akıncı İHA göreve başlayacak

MSB: 3 Akıncı İHA göreve başlayacak

Türkiye

MSB: 3 Akıncı İHA göreve başlayacak

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Çorlu'daki Hava Meydan Komutanlığı’nda muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanan 3 Akıncı İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) göreve başlayacağı açıklandı.

03 Aralık 2021, Cuma 10:39 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "3 adet Akıncı İHA, Çorlu'daki Hava Meydan Komutanlığımızda muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladı. Göreve başlayacak olan Akıncı İHA'lar Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza hayırlı olsun" denildi.

Paylaşılan görselde ise Akıncı İHA'ların havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarını karşılayarak Kara Kuvvetleri’nin gücüne güç katacağı belirtildi.

DHA

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